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17 آب 2017 - 14:52
17/08/2017 14:52:26
غرفة "التحكم المروري" تطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة على جسر الدورة باتجاه الكرنتينا بسبب تسرب مادة المازوت
غرفة "التحكم المروري" تطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة على جسر الدورة باتجاه الكرنتينا بسبب تسرب مادة المازوت
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LBCI News Lebanon
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