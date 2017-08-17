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17 آب 2017 - 14:52
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غرفة "التحكم المروري" تطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة على جسر الدورة باتجاه الكرنتينا بسبب تسرب مادة المازوت

غرفة "التحكم المروري" تطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة على جسر الدورة باتجاه الكرنتينا بسبب تسرب مادة المازوت Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,المروري,التحكم,quot,غرفة,
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غرفة &quot;التحكم المروري&quot; تطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة على جسر الدورة باتجاه الكرنتينا بسبب تسرب مادة المازوت
 
 
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