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17 آب 2017 - 15:46
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الشرطة الإسبانية: سائق يدهس شرطيين في نقطة تفتيش في برشلونة بعد عملية الدهس التي أسفرت عن مقتل أكثر من 13 شخصا

الشرطة الإسبانية: سائق يدهس شرطيين في نقطة تفتيش في برشلونة بعد عملية الدهس التي أسفرت عن مقتل أكثر من 13 شخصا Lebanon, news ,lbci ,أخبار شرطيين,يدهس,سائق,الإسبانية,الشرطة,
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الشرطة الإسبانية: سائق يدهس شرطيين في نقطة تفتيش في برشلونة بعد عملية الدهس التي أسفرت عن مقتل أكثر من 13 شخصا
 
 
 
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