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17 آب 2017 - 15:46
17/08/2017 15:46:11
الشرطة الإسبانية: سائق يدهس شرطيين في نقطة تفتيش في برشلونة بعد عملية الدهس التي أسفرت عن مقتل أكثر من 13 شخصا
الشرطة الإسبانية: سائق يدهس شرطيين في نقطة تفتيش في برشلونة بعد عملية الدهس التي أسفرت عن مقتل أكثر من 13 شخصا
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LBCI News Lebanon
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