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17 آب 2017 - 15:53
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جامع الأزهر ندد باعتداء برشلونة: نرفض كل العمليات الإجرامية التي ترتكبها التنظيمات الإرهابية في أي مكان من العالم

جامع الأزهر ندد باعتداء برشلونة: نرفض كل العمليات الإجرامية التي ترتكبها التنظيمات الإرهابية في أي مكان من العالم Lebanon, news ,lbci ,أخبار برشلونة,باعتداء,الأزهر,جامع,
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جامع الأزهر ندد باعتداء برشلونة: نرفض كل العمليات الإجرامية التي ترتكبها التنظيمات الإرهابية في أي مكان من العالم
 
 
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