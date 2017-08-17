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17 آب 2017 - 15:53
17/08/2017 15:53:08
جامع الأزهر ندد باعتداء برشلونة: نرفض كل العمليات الإجرامية التي ترتكبها التنظيمات الإرهابية في أي مكان من العالم
جامع الأزهر ندد باعتداء برشلونة: نرفض كل العمليات الإجرامية التي ترتكبها التنظيمات الإرهابية في أي مكان من العالم
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LBCI News Lebanon
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