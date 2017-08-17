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17 آب 2017 - 17:03
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مسؤول بشرطة قطالونيا: مقتل شخص في انفجار بمنزل في قطالونيا في حادث مرتبط بهجوم برشلونة

مسؤول بشرطة قطالونيا: مقتل شخص في انفجار بمنزل في قطالونيا في حادث مرتبط بهجوم برشلونة Lebanon, news ,lbci ,أخبار مقتل,قطالونيا,بشرطة,مسؤول,
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مسؤول بشرطة قطالونيا: مقتل شخص في انفجار بمنزل في قطالونيا في حادث مرتبط بهجوم برشلونة
 
 
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