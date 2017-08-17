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17 آب 2017 - 22:47
17/08/2017 22:47:17
وسائل إعلام إسبانية: مقتل عدة مهاجمين في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة في كامبريلس جنوبي برشلونة بعد الإعلان عن عملية ضد "هجوم إرهابي" محتمل
وسائل إعلام إسبانية: مقتل عدة مهاجمين في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة في كامبريلس جنوبي برشلونة بعد الإعلان عن عملية ضد "هجوم إرهابي" محتمل
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LBCI News Lebanon
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