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17 آب 2017 - 22:47
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وسائل إعلام إسبانية: مقتل عدة مهاجمين في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة في كامبريلس جنوبي برشلونة بعد الإعلان عن عملية ضد "هجوم إرهابي" محتمل

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وسائل إعلام إسبانية: مقتل عدة مهاجمين في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة في كامبريلس جنوبي برشلونة بعد الإعلان عن عملية ضد &quot;هجوم إرهابي&quot; محتمل
 
 
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