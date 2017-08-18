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18 آب 2017 - 02:07
18/08/2017 02:07:07
هدوء حذر في مخيم عين الحلوة ووفاة أبو علي طلال من القوة الفلسطينية المشتركة متأثرا بجراحه التي أصيب بها ليل أمس
هدوء حذر في مخيم عين الحلوة ووفاة أبو علي طلال من القوة الفلسطينية المشتركة متأثرا بجراحه التي أصيب بها ليل أمس
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LBCI News Lebanon
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