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18 آب 2017 - 02:07
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هدوء حذر في مخيم عين الحلوة ووفاة أبو علي طلال من القوة الفلسطينية المشتركة متأثرا بجراحه التي أصيب بها ليل أمس

هدوء حذر في مخيم عين الحلوة ووفاة أبو علي طلال من القوة الفلسطينية المشتركة متأثرا بجراحه التي أصيب بها ليل أمس Lebanon, news ,lbci ,أخبار مخيم,هدوء,
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هدوء حذر في مخيم عين الحلوة ووفاة أبو علي طلال من القوة الفلسطينية المشتركة متأثرا بجراحه التي أصيب بها ليل أمس
 
 
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