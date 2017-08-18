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18 آب 2017 - 03:50
18/08/2017 03:50:19
الرئيس عون أبرق إلى ملك إسبانيا ورئيس الحكومة الإسبانية مديناً الإعتداء الإرهابي في برشلونة ومعزياً بالضحايا
الرئيس عون أبرق إلى ملك إسبانيا ورئيس الحكومة الإسبانية مديناً الإعتداء الإرهابي في برشلونة ومعزياً بالضحايا
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LBCI News Lebanon
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