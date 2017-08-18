آخر الأخبار
18 آب 2017 - 03:50
Back

الرئيس عون أبرق إلى ملك إسبانيا ورئيس الحكومة الإسبانية مديناً الإعتداء الإرهابي في برشلونة ومعزياً بالضحايا

الرئيس عون أبرق إلى ملك إسبانيا ورئيس الحكومة الإسبانية مديناً الإعتداء الإرهابي في برشلونة ومعزياً بالضحايا Lebanon, news ,lbci ,أخبار أبرق,الرئيس,
episodes
الرئيس عون أبرق إلى ملك إسبانيا ورئيس الحكومة الإسبانية مديناً الإعتداء الإرهابي في برشلونة ومعزياً بالضحايا
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان

إقرأ أيضاً