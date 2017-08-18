آخر الأخبار
18 آب 2017 - 04:22
Back

الرئيس عون يعلن استعداد لبنان لاستضافة المباريات الدولية ويشيد بدور كرة السلة في تعزيز التبادل الثقافي والسلام بين الدول

الرئيس عون يعلن استعداد لبنان لاستضافة المباريات الدولية ويشيد بدور كرة السلة في تعزيز التبادل الثقافي والسلام بين الدول Lebanon, news ,lbci ,أخبار لبنان,استعداد,يعلن,الرئيس,
episodes
الرئيس عون يعلن استعداد لبنان لاستضافة المباريات الدولية ويشيد بدور كرة السلة في تعزيز التبادل الثقافي والسلام بين الدول
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان

إقرأ أيضاً