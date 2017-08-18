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18 آب 2017 - 04:22
18/08/2017 04:22:43
الرئيس عون يعلن استعداد لبنان لاستضافة المباريات الدولية ويشيد بدور كرة السلة في تعزيز التبادل الثقافي والسلام بين الدول
الرئيس عون يعلن استعداد لبنان لاستضافة المباريات الدولية ويشيد بدور كرة السلة في تعزيز التبادل الثقافي والسلام بين الدول
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LBCI News Lebanon
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