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18 آب 2017 - 05:36
18/08/2017 05:36:48
باسيل: لم يعدّ يصحّ الذهاب الى سوريا لأنّ مشاركتنا اردناها رسمية باسم لبنان وبالنسبة للمشاركة الفرديّة فهي شأننا ونحن نقوم بها كما يلزم
باسيل: لم يعدّ يصحّ الذهاب الى سوريا لأنّ مشاركتنا اردناها رسمية باسم لبنان وبالنسبة للمشاركة الفرديّة فهي شأننا ونحن نقوم بها كما يلزم
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LBCI News Lebanon
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