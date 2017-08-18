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18 آب 2017 - 07:38
18/08/2017 07:38:19
ميقاتي: الاهتراء الحكومي يطرح السؤال عن القدرة على مواجهة القضايا الاساسية الاقتصادية والمالية لا سيما المرتبطة بسلسلة الرتب والرواتب
ميقاتي: الاهتراء الحكومي يطرح السؤال عن القدرة على مواجهة القضايا الاساسية الاقتصادية والمالية لا سيما المرتبطة بسلسلة الرتب والرواتب
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LBCI News Lebanon
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