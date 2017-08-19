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19 آب 2017 - 02:16
19/08/2017 02:16:32
قيادة "الجيش": مساحة المنطقة التي ينتشر فيها تنظيم داعش في جرود رأس بعلبك والقاع هي 120 كيلومترا وعدد المسلحين داخل الاراضي اللبنانية يقدر بنحو 600 شخص
قيادة "الجيش": مساحة المنطقة التي ينتشر فيها تنظيم داعش في جرود رأس بعلبك والقاع هي 120 كيلومترا وعدد المسلحين داخل الاراضي اللبنانية يقدر بنحو 600 شخص
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