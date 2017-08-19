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19 آب 2017 - 02:16
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قيادة "الجيش": مساحة المنطقة التي ينتشر فيها تنظيم داعش في جرود رأس بعلبك والقاع هي 120 كيلومترا وعدد المسلحين داخل الاراضي اللبنانية يقدر بنحو 600 شخص

قيادة "الجيش": مساحة المنطقة التي ينتشر فيها تنظيم داعش في جرود رأس بعلبك والقاع هي 120 كيلومترا وعدد المسلحين داخل الاراضي اللبنانية يقدر بنحو 600 شخص Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,الجيش,quot,قيادة,
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قيادة &quot;الجيش&quot;: مساحة المنطقة التي ينتشر فيها تنظيم داعش في جرود رأس بعلبك والقاع هي 120 كيلومترا وعدد المسلحين داخل الاراضي اللبنانية يقدر بنحو 600 شخص
 
 
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