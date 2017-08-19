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19 آب 2017 - 02:28
19/08/2017 02:28:57
قيادة الجيش : لا تنسيق لا مع حزب الله ولا مع الجيش السوري وعملية تضييق الطوق على مسلحي داعش بدأت منذ اسبوعين
قيادة الجيش : لا تنسيق لا مع حزب الله ولا مع الجيش السوري وعملية تضييق الطوق على مسلحي داعش بدأت منذ اسبوعين
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LBCI News Lebanon
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