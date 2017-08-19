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19 آب 2017 - 02:28
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قيادة الجيش : لا تنسيق لا مع حزب الله ولا مع الجيش السوري وعملية تضييق الطوق على مسلحي داعش بدأت منذ اسبوعين

قيادة الجيش : لا تنسيق لا مع حزب الله ولا مع الجيش السوري وعملية تضييق الطوق على مسلحي داعش بدأت منذ اسبوعين Lebanon, news ,lbci ,أخبار تنسيق,الجيش,قيادة,
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قيادة الجيش : لا تنسيق لا مع حزب الله ولا مع الجيش السوري وعملية تضييق الطوق على مسلحي داعش بدأت منذ اسبوعين
 
 
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