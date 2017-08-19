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19 آب 2017 - 02:29
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قيادة الجيش: مسلحو داعش لديهم صواريخ موجهة ويتحصنون بالكهوف والحفر ويتم استهدافهم بطائرات ومدفعية الجيش والحرب سنربحها ومصير العسكريين هو اولوية بالنسبة لنا

قيادة الجيش: مسلحو داعش لديهم صواريخ موجهة ويتحصنون بالكهوف والحفر ويتم استهدافهم بطائرات ومدفعية الجيش والحرب سنربحها ومصير العسكريين هو اولوية بالنسبة لنا Lebanon, news ,lbci ,أخبار لديهم,داعش,مسلحو,الجيش,قيادة,
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قيادة الجيش: مسلحو داعش لديهم صواريخ موجهة ويتحصنون بالكهوف والحفر ويتم استهدافهم بطائرات ومدفعية الجيش والحرب سنربحها ومصير العسكريين هو اولوية بالنسبة لنا
 
 
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