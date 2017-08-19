آخر الأخبار
19 آب 2017 - 02:29
19/08/2017 02:29:09
قيادة الجيش: مسلحو داعش لديهم صواريخ موجهة ويتحصنون بالكهوف والحفر ويتم استهدافهم بطائرات ومدفعية الجيش والحرب سنربحها ومصير العسكريين هو اولوية بالنسبة لنا
قيادة الجيش: مسلحو داعش لديهم صواريخ موجهة ويتحصنون بالكهوف والحفر ويتم استهدافهم بطائرات ومدفعية الجيش والحرب سنربحها ومصير العسكريين هو اولوية بالنسبة لنا
Lebanon, news ,lbci ,أخبار لديهم,داعش,مسلحو,الجيش,قيادة,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً