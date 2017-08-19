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19 آب 2017 - 02:42
19/08/2017 02:42:43
معلومات للـLBCI: تنظيم داعش اعتمد على اسلوب العبوات والالغام والتفخيخ لاعاقة تقدم الجيش
معلومات للـLBCI: تنظيم داعش اعتمد على اسلوب العبوات والالغام والتفخيخ لاعاقة تقدم الجيش
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LBCI News Lebanon
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