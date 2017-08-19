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19 آب 2017 - 03:43
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الجيش اطلق معركة فجر الجرود وكل لبنان يتضامن معه. شاركونا دعمكم للجيش اللبناني في حربه على الارهاب بفيديو على هاشتاغ "بقول_للجيش"

الجيش اطلق معركة فجر الجرود وكل لبنان يتضامن معه. شاركونا دعمكم للجيش اللبناني في حربه على الارهاب بفيديو على هاشتاغ "بقول_للجيش" Lebanon, news ,lbci ,أخبار الجرود,معركة,اطلق,الجيش,
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الجيش اطلق معركة فجر الجرود وكل لبنان يتضامن معه. شاركونا دعمكم للجيش اللبناني في حربه على الارهاب بفيديو على هاشتاغ &quot;بقول_للجيش&quot;
 
 
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