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19 آب 2017 - 03:47
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مصادر عسكرية للـLBCI: وحدات الجيش تتقدم شرقا لاسترجاع مراكز داعش مقابل حرف الجرش والتله الحمرا وجنوبا باتجاه خربة شميس

مصادر عسكرية للـLBCI: وحدات الجيش تتقدم شرقا لاسترجاع مراكز داعش مقابل حرف الجرش والتله الحمرا وجنوبا باتجاه خربة شميس Lebanon, news ,lbci ,أخبار الجيش,وحدات,للـLBCI,عسكرية,مصادر,
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مصادر عسكرية للـLBCI: وحدات الجيش تتقدم شرقا لاسترجاع مراكز داعش مقابل حرف الجرش والتله الحمرا وجنوبا باتجاه خربة شميس
 
 
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