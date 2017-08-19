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19 آب 2017 - 03:47
19/08/2017 03:47:07
مصادر عسكرية للـLBCI: وحدات الجيش تتقدم شرقا لاسترجاع مراكز داعش مقابل حرف الجرش والتله الحمرا وجنوبا باتجاه خربة شميس
مصادر عسكرية للـLBCI: وحدات الجيش تتقدم شرقا لاسترجاع مراكز داعش مقابل حرف الجرش والتله الحمرا وجنوبا باتجاه خربة شميس
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LBCI News Lebanon
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