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19 آب 2017 - 04:36
19/08/2017 04:36:03
الاعلام الحربي: الجيش السوري يستهدف بالرشاشات الثقيلة وقذائف الدبابات مواقع ونقاط تنظيم داعش في "سرية جنيد" ومنطقة "المقابر" في ريف دير الزور الجنوبي ويحقق إصابات مؤكدة
الاعلام الحربي: الجيش السوري يستهدف بالرشاشات الثقيلة وقذائف الدبابات مواقع ونقاط تنظيم داعش في "سرية جنيد" ومنطقة "المقابر" في ريف دير الزور الجنوبي ويحقق إصابات مؤكدة
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LBCI News Lebanon
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