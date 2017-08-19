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19 آب 2017 - 05:32
19/08/2017 05:32:04
وحدات الهندسة في الجيش تعمل على ازالة الالغام والمفخخات للسيطرة على المرتفع ١٥٦٤ وتلة طلعة العدم
وحدات الهندسة في الجيش تعمل على ازالة الالغام والمفخخات للسيطرة على المرتفع ١٥٦٤ وتلة طلعة العدم
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LBCI News Lebanon
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