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19 آب 2017 - 05:32
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وحدات الهندسة في الجيش تعمل على ازالة الالغام والمفخخات للسيطرة على المرتفع ١٥٦٤ وتلة طلعة العدم

وحدات الهندسة في الجيش تعمل على ازالة الالغام والمفخخات للسيطرة على المرتفع ١٥٦٤ وتلة طلعة العدم Lebanon, news ,lbci ,أخبار تعمل,الجيش,الهندسة,وحدات,
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وحدات الهندسة في الجيش تعمل على ازالة الالغام والمفخخات للسيطرة على المرتفع ١٥٦٤ وتلة طلعة العدم
 
 
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