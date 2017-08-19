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19 آب 2017 - 06:00
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اللواء عباس ابراهيم لـ"الميادين": موكب للأمن العام توجه إلى عرسال بمواكبة الصليب الأحمر والجيش في مهمة سيعلن عنها لاحقاً

اللواء عباس ابراهيم لـ"الميادين": موكب للأمن العام توجه إلى عرسال بمواكبة الصليب الأحمر والجيش في مهمة سيعلن عنها لاحقاً Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,ابراهيم,عباس,اللواء,
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اللواء عباس ابراهيم لـ&quot;الميادين&quot;: موكب للأمن العام توجه إلى عرسال بمواكبة الصليب الأحمر والجيش في مهمة سيعلن عنها لاحقاً
 
 
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