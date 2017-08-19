آخر الأخبار
19 آب 2017 - 06:50
19/08/2017 06:50:13
الاعلام الحربي: تقدم كبير للجيش السوري وعناصر حزب الله في جرد الجراجير والسيطرة على مرتفع أبو خديج الذي يشرف على كامل سهل الجراجير في القلمون الغربي إضافة للسيطرة على مرتفع شلوف الزمراني
الاعلام الحربي: تقدم كبير للجيش السوري وعناصر حزب الله في جرد الجراجير والسيطرة على مرتفع أبو خديج الذي يشرف على كامل سهل الجراجير في القلمون الغربي إضافة للسيطرة على مرتفع شلوف الزمراني
Lebanon, news ,lbci ,أخبار للجيش,كبير,تقدم,الحربي,الاعلام,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً