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19 آب 2017 - 08:06
19/08/2017 08:06:58
الوكالة الوطنية: اشتباكات في الشارع الفوقاني في مخيم عين الحلوة حيث تسمع أصوات انفجار القذائف الصاروخية واطلاق نار كثيف
الوكالة الوطنية: اشتباكات في الشارع الفوقاني في مخيم عين الحلوة حيث تسمع أصوات انفجار القذائف الصاروخية واطلاق نار كثيف
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LBCI News Lebanon
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