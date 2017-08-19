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19 آب 2017 - 08:54
19/08/2017 08:54:20
تابعوا في هذه الاثناء مباراة لبنان والفلبين في إطار تحديد المراكز من ٥ الى ٨ ضمن بطولة كأس آسيا بكرة السلة عبر الـLBCI والبث المباشر www.lbci.com/live
تابعوا في هذه الاثناء مباراة لبنان والفلبين في إطار تحديد المراكز من ٥ الى ٨ ضمن بطولة كأس آسيا بكرة السلة عبر الـLBCI والبث المباشر www.lbci.com/live
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LBCI News Lebanon
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