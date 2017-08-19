آخر الأخبار
19 آب 2017 - 08:56
19/08/2017 08:56:40
تراجع حدة المعارك في الجرود يعود الى قيام فرق الهندسة بالجيش بتفكيك ألغام وشق طرقات للتلال التي تمت السيطرة عليها وهي المخيرمة والمخيرمة ٢ وتلة ال١٦٦٤ المشرفة على وادي رافق
تراجع حدة المعارك في الجرود يعود الى قيام فرق الهندسة بالجيش بتفكيك ألغام وشق طرقات للتلال التي تمت السيطرة عليها وهي المخيرمة والمخيرمة ٢ وتلة ال١٦٦٤ المشرفة على وادي رافق
Lebanon, news ,lbci ,أخبار الجرود,المعارك,تراجع,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً