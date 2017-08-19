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19 آب 2017 - 08:56
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تراجع حدة المعارك في الجرود يعود الى قيام فرق الهندسة بالجيش بتفكيك ألغام وشق طرقات للتلال التي تمت السيطرة عليها وهي المخيرمة والمخيرمة ٢ وتلة ال١٦٦٤ المشرفة على وادي رافق

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تراجع حدة المعارك في الجرود يعود الى قيام فرق الهندسة بالجيش بتفكيك ألغام وشق طرقات للتلال التي تمت السيطرة عليها وهي المخيرمة والمخيرمة ٢ وتلة ال١٦٦٤ المشرفة على وادي رافق
 
 
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