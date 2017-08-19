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19 آب 2017 - 09:07
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اللواء ابراهيم: الامن العام والجيش يقومان بمهمة لها طابع القدسية الوطنية ونرجو من وسائل الاعلام عدم الخوض في التحليلات حفاظا على نجاح المهمة ومنعا للتلاعب بعواطف اللبنانيين وسنعلن عن النتائج فور انجازها

اللواء ابراهيم: الامن العام والجيش يقومان بمهمة لها طابع القدسية الوطنية ونرجو من وسائل الاعلام عدم الخوض في التحليلات حفاظا على نجاح المهمة ومنعا للتلاعب بعواطف اللبنانيين وسنعلن عن النتائج فور انجازها Lebanon, news ,lbci ,أخبار والجيش,العام,الامن,ابراهيم,اللواء,
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اللواء ابراهيم: الامن العام والجيش يقومان بمهمة لها طابع القدسية الوطنية ونرجو من وسائل الاعلام عدم الخوض في التحليلات حفاظا على نجاح المهمة ومنعا للتلاعب بعواطف اللبنانيين وسنعلن عن النتائج فور انجازها
 
 
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