اللواء ابراهيم: الامن العام والجيش يقومان بمهمة لها طابع القدسية الوطنية ونرجو من وسائل الاعلام عدم الخوض في التحليلات حفاظا على نجاح المهمة ومنعا للتلاعب بعواطف اللبنانيين وسنعلن عن النتائج فور انجازها