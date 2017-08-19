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19 آب 2017 - 09:07
19/08/2017 09:07:36
اللواء ابراهيم: الامن العام والجيش يقومان بمهمة لها طابع القدسية الوطنية ونرجو من وسائل الاعلام عدم الخوض في التحليلات حفاظا على نجاح المهمة ومنعا للتلاعب بعواطف اللبنانيين وسنعلن عن النتائج فور انجازها
اللواء ابراهيم: الامن العام والجيش يقومان بمهمة لها طابع القدسية الوطنية ونرجو من وسائل الاعلام عدم الخوض في التحليلات حفاظا على نجاح المهمة ومنعا للتلاعب بعواطف اللبنانيين وسنعلن عن النتائج فور انجازها
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LBCI News Lebanon
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