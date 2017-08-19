آخر الأخبار
19 آب 2017 - 10:25
19/08/2017 10:25:42
قيادة الجيش: في اليوم الاول من عملية "فجر الجرود" تم تدمير 11 مركزا للارهابيين وضبط كميات من الاسلحة والمتفجرات والذخائر
قيادة الجيش: في اليوم الاول من عملية "فجر الجرود" تم تدمير 11 مركزا للارهابيين وضبط كميات من الاسلحة والمتفجرات والذخائر
Lebanon, news ,lbci ,أخبار الاول,اليوم,الجيش,قيادة,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً