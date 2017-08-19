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19 آب 2017 - 10:25
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قيادة الجيش: في اليوم الاول من عملية "فجر الجرود" تم تدمير 11 مركزا للارهابيين وضبط كميات من الاسلحة والمتفجرات والذخائر

قيادة الجيش: في اليوم الاول من عملية "فجر الجرود" تم تدمير 11 مركزا للارهابيين وضبط كميات من الاسلحة والمتفجرات والذخائر Lebanon, news ,lbci ,أخبار الاول,اليوم,الجيش,قيادة,
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قيادة الجيش: في اليوم الاول من عملية &quot;فجر الجرود&quot; تم تدمير 11 مركزا للارهابيين وضبط كميات من الاسلحة والمتفجرات والذخائر
 
 
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