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19 آب 2017 - 10:27
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قيادة الجيش: المساحة التي سيطرنا عليها حتى الساعة 30 كيلومترا مربعا واوقعنا بصفوف الارهابيين نحو 20 قتيلا وسقط للجيش 10 جرحى بينهم حالة حرجة

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قيادة الجيش: المساحة التي سيطرنا عليها حتى الساعة 30 كيلومترا مربعا واوقعنا بصفوف الارهابيين نحو 20 قتيلا وسقط للجيش 10 جرحى بينهم حالة حرجة
 
 
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