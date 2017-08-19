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19 آب 2017 - 10:27
19/08/2017 10:27:22
قيادة الجيش: المساحة التي سيطرنا عليها حتى الساعة 30 كيلومترا مربعا واوقعنا بصفوف الارهابيين نحو 20 قتيلا وسقط للجيش 10 جرحى بينهم حالة حرجة
قيادة الجيش: المساحة التي سيطرنا عليها حتى الساعة 30 كيلومترا مربعا واوقعنا بصفوف الارهابيين نحو 20 قتيلا وسقط للجيش 10 جرحى بينهم حالة حرجة
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LBCI News Lebanon
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