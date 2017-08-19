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19 آب 2017 - 10:33
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قيادة الجيش: العملية العسكرية ستستمر حتى تحقيق الاهداف وضرب الارهابيين ونأمل أن نحقق قريبا النصر

قيادة الجيش: العملية العسكرية ستستمر حتى تحقيق الاهداف وضرب الارهابيين ونأمل أن نحقق قريبا النصر Lebanon, news ,lbci ,أخبار ستستمر,العسكرية,العملية,الجيش,قيادة,
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قيادة الجيش: العملية العسكرية ستستمر حتى تحقيق الاهداف وضرب الارهابيين ونأمل أن نحقق قريبا النصر
 
 
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