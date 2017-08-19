آخر الأخبار
19 آب 2017 - 10:33
19/08/2017 10:33:06
قيادة الجيش: العملية العسكرية ستستمر حتى تحقيق الاهداف وضرب الارهابيين ونأمل أن نحقق قريبا النصر
قيادة الجيش: العملية العسكرية ستستمر حتى تحقيق الاهداف وضرب الارهابيين ونأمل أن نحقق قريبا النصر
Lebanon, news ,lbci ,أخبار ستستمر,العسكرية,العملية,الجيش,قيادة,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً