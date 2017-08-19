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19 آب 2017 - 10:49
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منتخب لبنان يفوز على الفيلبين بنتيجة 106-87 ويواجه الصين غداً في تحديد المركزين ٥-٦ في اطار كأس آسيا بكرة السلة

منتخب لبنان يفوز على الفيلبين بنتيجة 106-87 ويواجه الصين غداً في تحديد المركزين ٥-٦ في اطار كأس آسيا بكرة السلة Lebanon, news ,lbci ,أخبار الفيلبين,يفوز,لبنان,منتخب,
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منتخب لبنان يفوز على الفيلبين بنتيجة 106-87 ويواجه الصين غداً في تحديد المركزين ٥-٦ في اطار كأس آسيا بكرة السلة
 
 
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