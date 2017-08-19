الاعلام الحربي: مقاتلو حزب الله تمكنوا من تحرير ٨٧ كلم مربع من أجمالي المساحة التي يسيطر عليها تنظيم داعش مع نهاية اليوم الأوّل لعملية و"إن عدتم عدنا"