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19 آب 2017 - 11:26
19/08/2017 11:26:43
الاعلام الحربي: مقاتلو حزب الله تمكنوا من تحرير ٨٧ كلم مربع من أجمالي المساحة التي يسيطر عليها تنظيم داعش مع نهاية اليوم الأوّل لعملية و"إن عدتم عدنا"
الاعلام الحربي: مقاتلو حزب الله تمكنوا من تحرير ٨٧ كلم مربع من أجمالي المساحة التي يسيطر عليها تنظيم داعش مع نهاية اليوم الأوّل لعملية و"إن عدتم عدنا"
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LBCI News Lebanon
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