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19 آب 2017 - 11:26
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الاعلام الحربي: مقاتلو حزب الله تمكنوا من تحرير ٨٧ كلم مربع من أجمالي المساحة التي يسيطر عليها تنظيم داعش مع نهاية اليوم الأوّل لعملية و"إن عدتم عدنا"

الاعلام الحربي: مقاتلو حزب الله تمكنوا من تحرير ٨٧ كلم مربع من أجمالي المساحة التي يسيطر عليها تنظيم داعش مع نهاية اليوم الأوّل لعملية و"إن عدتم عدنا" Lebanon, news ,lbci ,أخبار الله,مقاتلو,الحربي,الاعلام,
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الاعلام الحربي: مقاتلو حزب الله تمكنوا من تحرير ٨٧ كلم مربع من أجمالي المساحة التي يسيطر عليها تنظيم داعش مع نهاية اليوم الأوّل لعملية و&quot;إن عدتم عدنا&quot;
 
 
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