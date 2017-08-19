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19 آب 2017 - 12:58
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ارتفاع حدة الاشتباكات في مخيم عين الحلوة وتبادل لقذائف الـ "ار بي جي" بين نقطة زاروب ناصيف ومحيطها ومفرق السوق وبناية الاسدي

ارتفاع حدة الاشتباكات في مخيم عين الحلوة وتبادل لقذائف الـ "ار بي جي" بين نقطة زاروب ناصيف ومحيطها ومفرق السوق وبناية الاسدي Lebanon, news ,lbci ,أخبار مخيم,الاشتباكات,ارتفاع,
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ارتفاع حدة الاشتباكات في مخيم عين الحلوة وتبادل لقذائف الـ &quot;ار بي جي&quot; بين نقطة زاروب ناصيف ومحيطها ومفرق السوق وبناية الاسدي
 
 
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