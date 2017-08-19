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19 آب 2017 - 12:58
19/08/2017 12:58:11
ارتفاع حدة الاشتباكات في مخيم عين الحلوة وتبادل لقذائف الـ "ار بي جي" بين نقطة زاروب ناصيف ومحيطها ومفرق السوق وبناية الاسدي
ارتفاع حدة الاشتباكات في مخيم عين الحلوة وتبادل لقذائف الـ "ار بي جي" بين نقطة زاروب ناصيف ومحيطها ومفرق السوق وبناية الاسدي
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LBCI News Lebanon
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