آخر الأخبار
19 آب 2017 - 14:34
19/08/2017 14:34:21
حسن خليل: نقف اليوم مع جيشنا وندعمه في معركته بمواجهة الارهاب وملتزمون بكل ما يساعده ويحميه ومؤمنون بقدرته
حسن خليل: نقف اليوم مع جيشنا وندعمه في معركته بمواجهة الارهاب وملتزمون بكل ما يساعده ويحميه ومؤمنون بقدرته
Lebanon, news ,lbci ,أخبار اليوم,خليل,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً