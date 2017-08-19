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19 آب 2017 - 14:37
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حسن خليل: انتصار لبنان وحمايته يستوجبان تعاونا وتنسيقا وربما تكاملا بين لبنان وسوريا

حسن خليل: انتصار لبنان وحمايته يستوجبان تعاونا وتنسيقا وربما تكاملا بين لبنان وسوريا Lebanon, news ,lbci ,أخبار وحمايته,لبنان,انتصار,خليل,
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حسن خليل: انتصار لبنان وحمايته يستوجبان تعاونا وتنسيقا وربما تكاملا بين لبنان وسوريا
 
 
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