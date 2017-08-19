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19 آب 2017 - 15:48
19/08/2017 15:48:37
منتخب إيران يفوز على كوريا بنتيجة 87-81 ويتأهل الى نهائي كأس آسيا بكرة السلة لمواجهة أستراليا
منتخب إيران يفوز على كوريا بنتيجة 87-81 ويتأهل الى نهائي كأس آسيا بكرة السلة لمواجهة أستراليا
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LBCI News Lebanon
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