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19 آب 2017 - 15:48
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منتخب إيران يفوز على كوريا بنتيجة 87-81 ويتأهل الى نهائي كأس آسيا بكرة السلة لمواجهة أستراليا

منتخب إيران يفوز على كوريا بنتيجة 87-81 ويتأهل الى نهائي كأس آسيا بكرة السلة لمواجهة أستراليا Lebanon, news ,lbci ,أخبار كوريا,يفوز,إيران,منتخب,
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منتخب إيران يفوز على كوريا بنتيجة 87-81 ويتأهل الى نهائي كأس آسيا بكرة السلة لمواجهة أستراليا
 
 
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