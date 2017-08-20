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20 آب 2017 - 02:45
20/08/2017 02:45:12
مصادر الجيش للـLBCI : وحدات الجيش تقدمت واستعادت مرتفعات ضليل أم الجماعه شمال شرق مرتفعات ضهور الخنزير وعملت على عزل مجموعات داعش الارهابية في وادي مرطبيا
مصادر الجيش للـLBCI : وحدات الجيش تقدمت واستعادت مرتفعات ضليل أم الجماعه شمال شرق مرتفعات ضهور الخنزير وعملت على عزل مجموعات داعش الارهابية في وادي مرطبيا
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