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20 آب 2017 - 02:45
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مصادر الجيش للـLBCI : وحدات الجيش تقدمت واستعادت مرتفعات ضليل أم الجماعه شمال شرق مرتفعات ضهور الخنزير وعملت على عزل مجموعات داعش الارهابية في وادي مرطبيا

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مصادر الجيش للـLBCI : وحدات الجيش تقدمت واستعادت مرتفعات ضليل أم الجماعه شمال شرق مرتفعات ضهور الخنزير وعملت على عزل مجموعات داعش الارهابية في وادي مرطبيا
 
 
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