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20 آب 2017 - 04:16
20/08/2017 04:16:00
معلومات للـLBCI : قائد الجيش العماد جوزيف عون تابع عمليات الجيش في اليوم الثاني لمعركة "فجر الجرود" من غرفة العمليات الميدانية برأس بعلبك
معلومات للـLBCI : قائد الجيش العماد جوزيف عون تابع عمليات الجيش في اليوم الثاني لمعركة "فجر الجرود" من غرفة العمليات الميدانية برأس بعلبك
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