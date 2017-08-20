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20 آب 2017 - 04:16
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معلومات للـLBCI : قائد الجيش العماد جوزيف عون تابع عمليات الجيش في اليوم الثاني لمعركة "فجر الجرود" من غرفة العمليات الميدانية برأس بعلبك

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معلومات للـLBCI : قائد الجيش العماد جوزيف عون تابع عمليات الجيش في اليوم الثاني لمعركة &quot;فجر الجرود&quot; من غرفة العمليات الميدانية برأس بعلبك
 
 
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