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20 آب 2017 - 04:19
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معلومات للـLBCI : الجيش اللبناني سيطر على الكثير من التلال والمرتفعات والمساحات الشاسعة من جنوب رأس بعلبك باتجاه الشمال

معلومات للـLBCI : الجيش اللبناني سيطر على الكثير من التلال والمرتفعات والمساحات الشاسعة من جنوب رأس بعلبك باتجاه الشمال Lebanon, news ,lbci ,أخبار اللبناني,الجيش,للـLBCI,معلومات,
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معلومات للـLBCI : الجيش اللبناني سيطر على الكثير من التلال والمرتفعات والمساحات الشاسعة من جنوب رأس بعلبك باتجاه الشمال
 
 
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