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20 آب 2017 - 04:22
20/08/2017 04:22:20
معلومات للـLBCI : الجيش يعمل على ربط جردي راس بعلبك وعرسال ويتقدم باتجاه خربة داوود
معلومات للـLBCI : الجيش يعمل على ربط جردي راس بعلبك وعرسال ويتقدم باتجاه خربة داوود
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