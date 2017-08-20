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20 آب 2017 - 04:22
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معلومات للـLBCI : الجيش يعمل على ربط جردي راس بعلبك وعرسال ويتقدم باتجاه خربة داوود

معلومات للـLBCI : الجيش يعمل على ربط جردي راس بعلبك وعرسال ويتقدم باتجاه خربة داوود Lebanon, news ,lbci ,أخبار يعمل,الجيش,للـLBCI,معلومات,
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معلومات للـLBCI : الجيش يعمل على ربط جردي راس بعلبك وعرسال ويتقدم باتجاه خربة داوود
 
 
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