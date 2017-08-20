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20 آب 2017 - 04:48
20/08/2017 04:48:57
وحدات الجيش تستمر في التقدم وتسيطر على عدد من المرتفعات في جرود رأس بلعبك وتدمر تحصينات تنظيم "داعش" الإرهابي ضمن اطار عملية فجر الجرود
وحدات الجيش تستمر في التقدم وتسيطر على عدد من المرتفعات في جرود رأس بلعبك وتدمر تحصينات تنظيم "داعش" الإرهابي ضمن اطار عملية فجر الجرود
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LBCI News Lebanon
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