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20 آب 2017 - 04:48
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وحدات الجيش تستمر في التقدم وتسيطر على عدد من المرتفعات في جرود رأس بلعبك وتدمر تحصينات تنظيم "داعش" الإرهابي ضمن اطار عملية فجر الجرود

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وحدات الجيش تستمر في التقدم وتسيطر على عدد من المرتفعات في جرود رأس بلعبك وتدمر تحصينات تنظيم &quot;داعش&quot; الإرهابي ضمن اطار عملية فجر الجرود
 
 
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