آخر الأخبار
20 آب 2017 - 05:06
Back

قائد الجيش العماد جوزف عون يتفقد الوحدات العسكرية المنتشرة في رأس بعلبك ويجول على المراكز التي استعادها الجيش من تنظيم "داعش" الارهابي

قائد الجيش العماد جوزف عون يتفقد الوحدات العسكرية المنتشرة في رأس بعلبك ويجول على المراكز التي استعادها الجيش من تنظيم "داعش" الارهابي Lebanon, news ,lbci ,أخبار جوزف,العماد,الجيش,قائد,
episodes
قائد الجيش العماد جوزف عون يتفقد الوحدات العسكرية المنتشرة في رأس بعلبك ويجول على المراكز التي استعادها الجيش من تنظيم &quot;داعش&quot; الارهابي
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان

إقرأ أيضاً