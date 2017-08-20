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20 آب 2017 - 05:06
20/08/2017 05:06:56
قائد الجيش العماد جوزف عون يتفقد الوحدات العسكرية المنتشرة في رأس بعلبك ويجول على المراكز التي استعادها الجيش من تنظيم "داعش" الارهابي
قائد الجيش العماد جوزف عون يتفقد الوحدات العسكرية المنتشرة في رأس بعلبك ويجول على المراكز التي استعادها الجيش من تنظيم "داعش" الارهابي
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LBCI News Lebanon
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