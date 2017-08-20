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20 آب 2017 - 05:22
20/08/2017 05:22:51
جعجع: حين يُفسح المجال للجيش اللبناني فهو قادر على كل شيء إذ لا دولة يمكنها أن تستمر بجيشين ولا يمكنها أن تقوم اذا لم يكن القرار الإستراتيجي محصورا داخلها
جعجع: حين يُفسح المجال للجيش اللبناني فهو قادر على كل شيء إذ لا دولة يمكنها أن تستمر بجيشين ولا يمكنها أن تقوم اذا لم يكن القرار الإستراتيجي محصورا داخلها
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LBCI News Lebanon
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