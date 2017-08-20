جعجع: حين يُفسح المجال للجيش اللبناني فهو قادر على كل شيء إذ لا دولة يمكنها أن تستمر بجيشين ولا يمكنها أن تقوم اذا لم يكن القرار الإستراتيجي محصورا داخلها