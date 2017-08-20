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20 آب 2017 - 06:03
20/08/2017 06:03:24
الأسد: من يسيطر على سوريا تكون له سيطرة كبيرة على القرار بالشرق الأوسط والساحة الدولية ونحن دفعنا ثمنا غاليا في هذه الحرب ولكن أفشلنا المشروع الغربي وسنستمر بضرب الارهاب
الأسد: من يسيطر على سوريا تكون له سيطرة كبيرة على القرار بالشرق الأوسط والساحة الدولية ونحن دفعنا ثمنا غاليا في هذه الحرب ولكن أفشلنا المشروع الغربي وسنستمر بضرب الارهاب
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LBCI News Lebanon
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