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20 آب 2017 - 06:22
20/08/2017 06:22:34
الأسد: لا تعاون أمني ولا فتح سفارات ولا دور لبعض الدول التي تسعى لحل في سوريا إلا بعد قطع العلاقات مع الإرهاب
الأسد: لا تعاون أمني ولا فتح سفارات ولا دور لبعض الدول التي تسعى لحل في سوريا إلا بعد قطع العلاقات مع الإرهاب
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LBCI News Lebanon
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