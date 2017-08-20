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20 آب 2017 - 07:36
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استشهاد 3 عسكريين اثر تعرض آلية تابعة للجيش لانفجار لغم أرضي على طريق دوار النجاصة في جرود عرسال

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استشهاد 3 عسكريين اثر تعرض آلية تابعة للجيش لانفجار لغم أرضي على طريق دوار النجاصة في جرود عرسال
 
 
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