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20 آب 2017 - 07:36
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السلطات الاسبانية لا تعرف ما اذا كان المشتبه بتنفيذه اعتداء برشلونة لا يزال في اسبانيا

السلطات الاسبانية لا تعرف ما اذا كان المشتبه بتنفيذه اعتداء برشلونة لا يزال في اسبانيا Lebanon, news ,lbci ,أخبار تعرف,الاسبانية,السلطات,
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السلطات الاسبانية لا تعرف ما اذا كان المشتبه بتنفيذه اعتداء برشلونة لا يزال في اسبانيا
 
 
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