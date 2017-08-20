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20 آب 2017 - 07:42
20/08/2017 07:42:30
مسؤول كاتالوني يؤكد ان الخلية التي خططت لاعتداءي اسبانيا لم تعد قادرة على الحاق الاذى
مسؤول كاتالوني يؤكد ان الخلية التي خططت لاعتداءي اسبانيا لم تعد قادرة على الحاق الاذى
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LBCI News Lebanon
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