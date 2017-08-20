آخر الأخبار
20 آب 2017 - 07:42
Back

مسؤول كاتالوني يؤكد ان الخلية التي خططت لاعتداءي اسبانيا لم تعد قادرة على الحاق الاذى

مسؤول كاتالوني يؤكد ان الخلية التي خططت لاعتداءي اسبانيا لم تعد قادرة على الحاق الاذى Lebanon, news ,lbci ,أخبار الخلية,يؤكد,كاتالوني,مسؤول,
episodes
مسؤول كاتالوني يؤكد ان الخلية التي خططت لاعتداءي اسبانيا لم تعد قادرة على الحاق الاذى
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان

إقرأ أيضاً