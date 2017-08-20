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20 آب 2017 - 08:51
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الجيش السوري وعناصر حزب الله يحرزون تقدّماً كبيراً في محاور جرود القلمون الغربي بعد معارك مع داعش

الجيش السوري وعناصر حزب الله يحرزون تقدّماً كبيراً في محاور جرود القلمون الغربي بعد معارك مع داعش Lebanon, news ,lbci ,أخبار الله,وعناصر,السوري,الجيش,
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الجيش السوري وعناصر حزب الله يحرزون تقدّماً كبيراً في محاور جرود القلمون الغربي بعد معارك مع داعش
 
 
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