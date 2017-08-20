آخر الأخبار
20 آب 2017 - 08:51
20/08/2017 08:51:08
الجيش السوري وعناصر حزب الله يحرزون تقدّماً كبيراً في محاور جرود القلمون الغربي بعد معارك مع داعش
الجيش السوري وعناصر حزب الله يحرزون تقدّماً كبيراً في محاور جرود القلمون الغربي بعد معارك مع داعش
Lebanon, news ,lbci ,أخبار الله,وعناصر,السوري,الجيش,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً