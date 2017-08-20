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20 آب 2017 - 08:55
20/08/2017 08:55:43
الاعلام الحربي: غارات جوية سورية تستهدف مواقع مسلحي داعش في معبري مرطبية والروميات بجرود القلمون الغربي وهي الأعنف منذ بدء العملية العسكرية
الاعلام الحربي: غارات جوية سورية تستهدف مواقع مسلحي داعش في معبري مرطبية والروميات بجرود القلمون الغربي وهي الأعنف منذ بدء العملية العسكرية
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LBCI News Lebanon
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