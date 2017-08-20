آخر الأخبار
20 آب 2017 - 09:54
Back

الجيش مستمر بالتقدم في معركة فجر الجرود واستعاد اكثر من ثلث المساحة التي كان يسيطر عليها داعش في جرود رأس بعلبك القاع...شاركونا دعمكم للجيش كتابة او بفيديو على هاشتاغ "جرود_الجيش"

الجيش مستمر بالتقدم في معركة فجر الجرود واستعاد اكثر من ثلث المساحة التي كان يسيطر عليها داعش في جرود رأس بعلبك القاع...شاركونا دعمكم للجيش كتابة او بفيديو على هاشتاغ "جرود_الجيش" Lebanon, news ,lbci ,أخبار معركة,بالتقدم,مستمر,الجيش,
episodes
الجيش مستمر بالتقدم في معركة فجر الجرود واستعاد اكثر من ثلث المساحة التي كان يسيطر عليها داعش في جرود رأس بعلبك القاع...شاركونا دعمكم للجيش كتابة او بفيديو على هاشتاغ &quot;جرود_الجيش&quot;
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان

إقرأ أيضاً