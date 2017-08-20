الجيش مستمر بالتقدم في معركة فجر الجرود واستعاد اكثر من ثلث المساحة التي كان يسيطر عليها داعش في جرود رأس بعلبك القاع...شاركونا دعمكم للجيش كتابة او بفيديو على هاشتاغ "جرود_الجيش"