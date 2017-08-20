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20 آب 2017 - 09:54
20/08/2017 09:54:17
الجيش مستمر بالتقدم في معركة فجر الجرود واستعاد اكثر من ثلث المساحة التي كان يسيطر عليها داعش في جرود رأس بعلبك القاع...شاركونا دعمكم للجيش كتابة او بفيديو على هاشتاغ "جرود_الجيش"
الجيش مستمر بالتقدم في معركة فجر الجرود واستعاد اكثر من ثلث المساحة التي كان يسيطر عليها داعش في جرود رأس بعلبك القاع...شاركونا دعمكم للجيش كتابة او بفيديو على هاشتاغ "جرود_الجيش"
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LBCI News Lebanon
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