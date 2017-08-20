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20 آب 2017 - 10:55
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مدير عام الخطوط السعودية: السلطات القطرية لم تمنح التصريح لطائراتنا بالهبوط لنقل الحجاج القطريين حتى الآن

مدير عام الخطوط السعودية: السلطات القطرية لم تمنح التصريح لطائراتنا بالهبوط لنقل الحجاج القطريين حتى الآن Lebanon, news ,lbci ,أخبار السلطات,السعودية,الخطوط,مدير,
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مدير عام الخطوط السعودية: السلطات القطرية لم تمنح التصريح لطائراتنا بالهبوط لنقل الحجاج القطريين حتى الآن
 
 
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