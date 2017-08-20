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20 آب 2017 - 10:55
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منتخب لبنان يحتل المركز السادس في بطولة آسيا بكرة السلة بعد خسارته أمام الصين بنتيجة 79-78

منتخب لبنان يحتل المركز السادس في بطولة آسيا بكرة السلة بعد خسارته أمام الصين بنتيجة 79-78 Lebanon, news ,lbci ,أخبار السادس,المركز,يحتل,لبنان,منتخب,
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منتخب لبنان يحتل المركز السادس في بطولة آسيا بكرة السلة بعد خسارته أمام الصين بنتيجة 79-78
 
 
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